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خارج الحدود

عقيد بالجيش الأمريكي: نعتزم استخدام البالونات لإطلاق طائرات بدون طيار ضد العدو

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

أفادت تقارير أمريكية بأن  الجيش الأمريكي يقوم بتطوير خطط لاستخدام البالونات لإطلاق طائرات بدون طيار مصممة لتعطيل أو تدمير الأجسام على الأرض.

الجيش الأمريكي يخطط لاستخدام بالونات طائرات بدون طيار

ووفق التقارير، فإن البالونات يمكن استخدامها لتدمير الأجسام الأرضية المرتبطة بالعمليات الفضائية للعدو، مثل أجهزة التشويش على الاتصالات ومحطات التحكم بـالأقمار الصناعية.

وأشارت التقارير إلى أن هذا المفهوم قدمه من قبل العقيد دونالد بروكس، قائد لواء الفضاء الأول بالجيش الأمريكي، في مؤتمر رابطة جيش الولايات المتحدة. 

 ضربات دقيقة بعيدة المدى وإجراء حرب بحرية

 ومن المحتمل أن تعمل البالونات متعددة الأدوار على ارتفاعات مختلفة وتؤدي أنواعًا متعددة من المهام، مما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها وتحييدها.

ويدعم بشكل مباشر جهود الجيش ووزارة الدفاع لتحسين القدرة على الصمود وجعل قواتنا أكثر فتكا".

ومن المخطط أن تكون البالونات قادرة على إجراء مراقبة واسعة النطاق، ودعم ضربات دقيقة بعيدة المدى، وإجراء حرب بحرية، وتوسيع شبكات الاتصالات وتوفير الوصول إلى تحديد المواقع والملاحة والتوقيت، بالإضافة إلى حمل معدات فتاكة وغير فتاكة".

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