الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة في أول اجتماع بعد فوز ترامب

الفيدرالى الأمريكى، يكتم العالم أنفاسه ترقبا لقرار الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم، فيما يتعلق بحسم سعر الفائدة على الدولار في اجتماعه قبل الأخير خلال العام الجاري.



ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم

ويأتي اجتماع الفيدرالي اليوم بعد أن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية أمس من أول جولة ضد منافسته كامالا هاريس والمعروف عن ترامب معاداته لأسعار الفائدة المرتفعة لآثارها على زيادة العبء على الشركات.

اقرأ التالي: بعد فوز ترامب.. تغييرات عميقة تنتظر الاقتصاد العالمي.. سر استراتيجية ماجنوميكس وإعادة الإصلاح الأمريكي.. وخبراء يكشفون الأسهم الذهبية في الفترة المقبلة

ماذا حدث في اجتماع المركزي الماضي

جدير بالذكر، كان المركزي الأمريكي قد عكس في اجتماعه الأخير اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة إلى خفض الفائدة 0.5 % على الدولار مسجلا 4.75% و5%، ويتوقع الاقتصاديون والمحللون خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة 0.25 % على الدولار بعد تراجع معدل التضخم بأمريكا.

