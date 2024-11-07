بايدن يكشف كواليس مكالمة ترامب بعد فوزه بالانتخابات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس: إنه تحدث مع الرئيس الجديد دونالد ترامب ووجه له التهنئة، وأكد له أن إدارته ستعمل مع فريقه من أجل انتقال سلمي للسلطة.

وأضاف بايدن: "النظام الانتخابي الأمريكي عادل ونثق فيه، وسيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في بلادنا في 20 يناير المقبل، ولا نرى أنفسنا أعداء وإنما مواطنون أمريكيون وسنعمل على ضمان انتقال سلمي للسلطة".

انتقال السلطة في الولايات المتحدة

وتابع بايدن: نقبل الخيار الذي اتخذته البلاد في هذه الانتخابات.

وكانت حملة الرئيس المنتخب ترامب قالت، يوم الأربعاء، إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض في إطار انتقال السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.

ووفق ستيفن تشيونج المتحدث باسم الحملة في بيان إن الاجتماع سينعقد قريبًا.