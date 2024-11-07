هل يستطيع ترامب إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟ محلل سياسي يجيب

قال الدكتور إليان سركيس، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك تخوفا في الاتحاد الأوروبي ويخشون المفاجآت التي يمكن أن يفجرها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كسوابقه وكعادته.

خوف الاتحاد الأوروبي



وأضاف «سركيس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي يخشى شخصية ترامب البعيدة عن شخصية الولايات المتحدة الأمريكية.

رسالة ترامب للاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن ترامب قال خلال حملاته الانتخابية، إنه لن يأتي على حساب الشعب الأمريكي وسيركز على نمو الاقتصاد الأمريكي وعلى الأمن الأمريكي، وأن ترامب هو شخص مفاوض بدرجة كبيرة.

قدرة ترامب على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية



وتابع: « ترامب قادر على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بكلمة واحدة، لا سيما وأنه غير معادي لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».