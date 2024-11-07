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رياضة

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

مرموش
مرموش

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت عن تشكيل فريقه لمواجهة سلافيا براج التشيكي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب "دويتشه بانك بارك".


ويقود المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فرانكفورت التشكيل الأساسي للفريق الألماني أمام سلافيا براج.

تشكيل فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

 

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج 

 تنطلق مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وسلافيا براج

تذاع مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتمكن آينتراخت فرانكفورت من تحقيق الفوز في مواجهتين بدوري أبطال أوروبا، من أصل 3 مباريات، ويمتلك حاليًا 7 نقاط في المركز السادس بترتيب البطولة، بينما يمتلك سلافيا براج 4 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب البطولة، بعد أن فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مواجهة وحيدة.

موقف عمر مرموش، تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

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موقف عمر مرموش، تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

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