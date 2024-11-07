موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

يستعد آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، لمواجهة سلافيا براج التشيكي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب "دويتشه بانك بارك".



موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج

تنطلق مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وسلافيا براج

تذاع مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتمكن آينتراخت فرانكفورت من تحقيق الفوز في مواجهتين بدوري أبطال أوروبا، من أصل 3 مباريات، ويمتلك حاليًا 7 نقاط في المركز السادس بترتيب البطولة، بينما يمتلك سلافيا براج 4 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب البطولة، بعد أن فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مواجهة وحيدة.

وعلى صعيد آخر، تحدث الألماني الدولي السابق، لوثر ماتيوس أسطورة نادي بايرن ميونخ، على إمكانية انتقال الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت إلى صفوف النادي البافاري، في سوق الانتقالات الصيفية.

واقترن اسم النجم المصري عمر مرموش بالانتقال إلى بطل ألمانيا في الانتقالات، من أجل تدعيم هجوم الفريق بعد تألقه مع فريق النسور في النصف الأول من الموسم الجاري 2024-25.

ماتيوس يكشف شرط نجاح عمر مرموش مع بايرن ميونخ

وقال ماتيوس الذي لعب في بايرن لمدة 12 عامًا على مرحلتين في تصريحات نقلتها شبكة "footboom" العالمية: "إذا كنت في مكان عمر مرموش فسأشعر بالفخر إذا قدّم بايرن ميونخ لي عرضًا من أجل الانضمام إلى الفريق".

وأضاف: "ولكن بصراحة سأسأل نفسي أيضًا، أين سألعب؟ لن يكون كين على مقاعد البدلاء، ولن يترك سيرجي جنابري، مايكل أوليز، ليروى ساني وكينجسلي كومان أماكنهم بسهولة".

وزاد النجم الألماني السابق الذي اعتزل كرة القدم في 2001 بعمر 40 عامًا بقميص نيويورك ريد بولز الأمريكي: "سيتعين على بايرن ميونخ بيع بعض اللاعبين مع انتهاء عقود آخرين مثل ليروى ساني، ولكن ماذا تفعل مع ماتياس تيل".

وختم البالغ من العمر 63 عامًا: "ولكن إذا قرروا بيع كومان أو غنابري، فبصراحة سيكون ضم عمر مرموش مثيرًا للاهتمام إلى بايرن ميونخ".

فرانكفورت يحدد سعر عمر مرموش

وسبق وحدد نادي فرانكفورت مبلغ 60 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع مرموش، والذي ترغب عدة أندية أوروبية أخرى في التعاقد معه أيضًا من نادي النسور.