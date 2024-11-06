أخبار مصر: ترامب على أعتاب البيت الأبيض، أنصاره يبدأون الاحتفال، فضيحة لـ هاريس بكاميرا هاتفها، قفزة للدولار وتراجع الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أنصار ترامب يبدأون الاحتفال بعد حسم نتائج معظم الولايات

انتخابات الرئاسة الأمريكية، بدأ مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترامب الاحتفال بتقدم ملحوظ له على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث تتزايد المؤشرات على اقترابه من الفوز.

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

تعرضت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، لموقف محرج يوم الانتخابات بعد أن تظاهرت بإجراء مكالمة هاتفية ليتبين أن هاتفها مفتوح على تطبيق الكاميرا ولم تكن تجري أي مكالمة.

انخفاض سعر الذهب بعد النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، وهذا ما سجله سعر الأونصة

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأمريكية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

مع اقتراب ترامب من الفوز، القلق يسيطر على حملة هاريس، ماذا قالت؟

أفادت حملة المرشحة الديمقراطية في سباق الانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس: "لم نكن نتوقع إعلان نتيجة السباق الليلة".

"رونالدو الجديد" أشعلها، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

أشعل السويدي فيكتور جيوكريس، نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، سباق هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هاتريك في انتصار فريقه على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-1 مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 06-11- 2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

تراجع سعر النفط بعد قفزة الدولار بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية

هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في تعاملات الأربعاء الآسيوية المبكرة، مع تماسك الدولار بفعل رهانات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية قد تميل لصالح الجمهوري دونالد ترامب رغم أن السباق لا يزال متقاربا للغاية، فضلا عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

سارة ماكبرايد، أول متحول جنسيا بشكل علني في الكونجرس الأمريكي

دخلت الديمقراطية سارة ماكبرايد التاريخ بفوزها في انتخابات الكونجرس الأمريكي، لتصبح أول عضو متحول جنسيًا بشكل علني في مجلس النواب.

اليوم، إطلاق 16 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة إطلاق 16 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٦ و٧ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

بصورة مثيرة، محمد صلاح يحتفل برباعية باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

بصورة مثيرة وبطريقة مختلفة، هكذا احتفل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه على حساب ضيفه باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

أعلنت شركة "جوجل" أنها أصلحت خللًا في محرك البحث الخاص يخفي بيانات حول موقع مراكز الاقتراع لمؤيدي الرئيس السابق، دونالد ترامب.

بعد تقدم ترامب، البيتكوين تسجل مستوى غير مسبوق وتتجاوز الـ 74 ألف دولار

قفزت قيمة عملة البيتكوين الرقمية في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك في أعقاب ظهور نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

سر "حج" آلاف الأمريكيين إلى قبر سوزان أنتوني في الانتخابات الأمريكية

شهدت مدينة روتشستر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية تقليدًا قويًّا يجسد تقدير الناخبين لتاريخ حقوق المرأة.

بالأسماء، مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بسوهاج

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بمركز المنشأة.

قفزة لـ الدولار بعد مؤشرات تقدم ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ارتفع الدولار إلى حد كبير يوم الأربعاء بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية لآراء الناخبين بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تشهد تقاربًا شديدًا، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم.

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

وسط زخم الانتخابات الأمريكية، فقد سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على جورجينا رودريجيز وعلاقتها بشقيقتها إيفانا.

الأغلى في تاريخ أمريكا، كم أنفق ترامب وهاريس على حملاتهما الانتخابية؟

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الانتخابات الحالية أصبحت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنفق المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس ما مجموعه 3.5 مليار دولار على حملاتهما الانتخابية.

نجوم هوليوود ينشرون صورهم مع علامة التصويت في الانتخابات الأمريكية

حرص عدد كبير من نجوم هوليوود، على نشر صورهم، وهم يحلمون علامة “أنا أعطيت صوتي”، لإعلان مشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تجري في الوقت الحالي.