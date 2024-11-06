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اقتصاد

قفزة لـ الدولار بعد مؤشرات تقدم ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

ارتفع الدولار إلى حد كبير يوم الأربعاء بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية لآراء الناخبين بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تشهد تقاربًا شديدًا، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.76 بالمئة إلى 104.14 بحلول الساعة 00:48 بتوقيت جرينتش.

وانخفض اليورو 0.77 بالمئة إلى 1.0844 دولار، بينما صعد الدولار 0.68 بالمئة مقابل الين إلى 152.64 ين.

وصعدت بتكوين بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 71317 دولارًا. ويُنظر إلى ترامب على أنه أكثر دعما للعملات المشفرة من هاريس.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.63 بالمئة إلى 0.6595 دولار.


نتائج أولية

ويتواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس بها كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وبدأت النتائج الأولية في الظهور، وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية فوز ترامب حتى الآن في تسع ولايات هي ألاباما وفلوريدا وإنديانا وكنتاكي وميسوري وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتينيسي ووست فرجينيا.

وفازت هاريس حتى الآن بثلاث ولايات هي ميريلاند وماساتشوستس وفيرمونت إضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن.

كما يتقدم ترمب في ولاية جورجيا حيث حصل على 57% من أصوات الناخبين مقابل 43% لهاريس بعد فرز 36% من أصوات الولاية.

وأظهرت نتائج أولية عن انتخابات الرئاسة الأمريكية عن حصد دونالد ترامب  177 صوتًا بالمجمع الانتخابي مقابل 99 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس حتى الآن.

ويجب على أحد المرشحين الحصول على 270 من الأصوات للفوز. ويتوقع المراقبون أن يحسم النتيجة عدد قليل من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

 

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الدولار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرشح الجمهوري دونالد ترامب كامالا هاريس نتائج أولية عن انتخابات الرئاسة الأمريكية

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