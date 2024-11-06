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الأغلى في تاريخ أمريكا، كم أنفق ترامب وهاريس على حملاتهما الانتخابية؟

الانتخابات الأمريكية،
الانتخابات الأمريكية، فيتو

الانتخابات الأمريكية 2024، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الانتخابات الحالية أصبحت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنفق المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس ما مجموعه 3.5 مليار دولار على حملاتهما الانتخابية.


وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أنفقت الديموقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب مجتمعين 3.5 مليار دولار في السباق إلى البيت الأبيض، مما يجعل السباق الرئاسي لعام 2024 هو أغلى انتخابات عامة في تاريخ الولايات المتحدة".

وكما أشارت الصحيفة، إلى الأخذ في الاعتبار جهود لجان الحزب والمجموعات الأخرى، تم جمع ما مجموعه 4.2 مليار دولار للسباق الانتخابي، حيث تمكنت حملة هاريس من جمع أموال أكثر من ترامب، 2.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، كما أنفق المقر الديمقراطي المزيد على الحملة الانتخابية، 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار للجمهوريين.

يُذكر أن ما يقرب من نصف أموال الحملة تم إنفاقها على الإعلانات ووسائل الإعلام.

وبدأت، يوم أمس الثلاثاء، الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد بدأ التصويت المبكر في العديد من الولايات.

 

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