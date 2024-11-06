تراجع سعر النفط بعد قفزة الدولار بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية

انتخابات الرئاسة الأمريكية، هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في تعاملات الأربعاء الآسيوية المبكرة، مع تماسك الدولار بفعل رهانات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية قد تميل لصالح الجمهوري دونالد ترامب رغم أن السباق لا يزال متقاربا للغاية، فضلا عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

تحديث الأسعار



بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة، مسجلة 74.63 دولار للبرميل، في حين خسر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.1 بالمئة مسجلا 71.17 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي ماركتس لوكالة رويترز "المؤشرات الأولية تميل للجمهوريين، وبينما لا يزال الأمر مبكرا، فإن عائدات السندات الأمريكية والدولار في ارتفاع...هذا بدوره يؤثر سلبا على أسعار الخام التي شهدت أداء جيدا في الجلسات القليلة الماضية".