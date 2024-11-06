الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 06-11- 2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  اليوم الأربعاء، وتوقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 06 - 11 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 05 - 11 - 2024

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   18 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 27

بنها: الصغرى 18 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 18 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 14   والعظمى 23

كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  26

السويس: الصغرى 16 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 27

سوهاج الصغرى  15 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 15  والعظمى 29

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 30

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 06 - 11 - 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 06- 11- 2024 في مصر

الأرصاد تحذر، أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا

الأكثر قراءة

مع اقتراب ترامب من الفوز، القلق يسيطر على حملة هاريس، ماذا قالت؟

نتائج أولية لأصوات المجمع الانتخابي، ترامب 232 وهاريس 216

ترامب يتوجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه

"رونالدو الجديد" أشعلها، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات اليوم

"نكسة" هاريس، ترامب يفوز بأول ولاية متأرجحة في الانتخابات الأمريكية

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

بصورة مثيرة، محمد صلاح يحتفل برباعية باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

تراجع سعر النفط بعد قفزة الدولار بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية

منوعات

المزيد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

سر "حج" آلاف الأمريكيين إلى قبر سوزان أنتوني في الانتخابات الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads