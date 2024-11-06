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رياضة

بصورة مثيرة، محمد صلاح يحتفل برباعية باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

بصورة مثيرة وبطريقة مختلفة، هكذا احتفل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه على حساب ضيفه باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

واكتسح ليفربول نظيره  ليفركوزن برباعية دون رد على ملعب "آنفيلد" في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا ليعتلي صدارة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة.

وسجل الكولومبي لويس دياز هاتريك لصالح ليفربول بجانب هدف سجله الهولندي كودي جاكبو.

ولم يسجل صلاح في مباراة باير ليفركوزن بينما اكتفى بصناعة هدفين في انتصار فريقه ليواصل مساهماته التهديفية مع ليفربول.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس وهو يحتفل بالفوز مع زميليه لويس دياز وكودي جاكبو عقب المباراة.

وظهر صلاح مع دياز وجاكبو في مغطس الاستشفاء خلال الصورة التي نشرها نجم الريدز.

ودار جدل واسع حول مستقبل صلاح مع ليفربول قبل نهاية عقده في شهر يونيو المقبل.

وألمح صلاح لتوديع جماهير فريقه خلال رسالة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس مؤكدًا أنه لن ينس التسجيل في ملعب آنفيلد.

 

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