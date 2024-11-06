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بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلنت شركة "جوجل" أنها أصلحت خللًا في محرك البحث الخاص يخفي بيانات حول موقع مراكز الاقتراع لمؤيدي الرئيس السابق، دونالد ترامب.


وقالت "جوجل"، في تعليقها على المنشورات، إنه تم بالفعل إصلاح المشكلة، موضحة المشكلة في مقاطعة هاريس التي تحمل الاسم نفسه في ولاية تكساس.

 

اتهام شركة جوجل بحجب البحث عن ترامب

وكان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قد حذر في منشور على منصة إكس المملوكة له، من انحياز شركة جوجل لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.


واتُّهمت شركة جوجل بالتدخل في الانتخابات لإظهارها للناخبين الأماكن التي يمكنهم التصويت فيها لصالح كامالا هاريس وحجب نتيجة البحث عن أماكن التصويت لصالح دونالد ترامب. 

عندما كتب ناخب على هاتفه فى موقع جوجل: "أين يمكنني التصويت لكامالا هاريس؟"، استجابت جوجل بخريطة تُظهر أقرب مركز اقتراع، ولكن عند البحث عن "أين يمكنني التصويت لدونالد ترامب؟"، لم تظهر مثل هذه الخريطة، مما دفع المستخدم إلى إدخال عنوانه الكامل.

وكتب آخرون تعليقات قالوا فيها، إنها دليل على تدخل شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الميول اليسارية في نتيجة الانتخابات الأمريكية.

ومع ذلك، قالت جوجل إن لوحة "مكان التصويت" تظهر في بعض عمليات البحث المحددة لأن هناك مقاطعة تسمى "هاريس" في تكساس، وقالت الشركة بعد فترة وجيزة إن المشكلة قد تم إصلاحها، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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