سارة ماكبرايد، أول متحول جنسيا بشكل علني في الكونجرس الأمريكي

دخلت الديمقراطية سارة ماكبرايد التاريخ بفوزها في انتخابات الكونجرس الأمريكي، لتصبح أول عضو متحول جنسيًا بشكل علني في مجلس النواب.

ووفقًا لتوقعات وكالة أسوشيتد برس، وبعد فرز ما يقرب من ثلاثة أرباع الأصوات، حققت ماكبرايد تقدمًا كبيرًا على الجمهوري جون والين الثالث، وهو ضابط سابق في شرطة ولاية ديلاوير.

وفازت ماكبرايد، 34 عامًا، بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ديلاوير.

وكان والين، 70 عامًا، غير المعروف نسبيًّا، قد قام بحملة تهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية وخفض الديون الفيدرالية.

ترامب يحصد حتى الآن 205

ذكرت وسائل إعلام، أن ترامب حصد حتى الآن 205 من أصوات المجمع الانتخابي عقب فوزه بـ19 ولاية بينما حصلت هاريس على 117 صوتًا.

من المعروف أن 7 ولايات متأرجحة ستحدد النتائج النهائية وهي: أريزونا ونيفادا وميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا.

تتنافس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب النتائج الأولية للأصوات بالمجمع الانتخابي حتى الآن، فإن ترامب حصل حتى الآن على 205، فيما حصلت هاريس على 117 حتى اللحظة.

تحظى الانتخابات الأمريكية بنظام فريد من نوعه، لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.

فوفق القوانين الأمريكية، يفوز بالانتخابات الرئاسية المرشح الذي يحصل على 270 صوتًا أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتًا.