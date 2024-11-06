سر "حج" آلاف الأمريكيين إلى قبر سوزان أنتوني في الانتخابات الأمريكية

شهدت مدينة روتشستر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية تقليدًا قويًّا يجسد تقدير الناخبين لتاريخ حقوق المرأة.

زار آلاف الأمريكيين قبر الناشطة الشهيرة سوزان بي. أنتوني، ليضعوا ملصقات "صوتت" على شاهد قبرها، احتفاءً بمساهماتها في نيل حقوق التصويت لجميع المواطنين.

هذا التقليد، الذي اكتسب زخمًا كبيرًا خلال انتخابات 2016 عندما واجهت هيلاري كلينتون دونالد ترامب، يبدو مناسبًا مجددًا هذا العام مع إمكانية انتخاب أول امرأة في التاريخ لرئاسة الولايات المتحدة.

ويُعتبر تصويت أنتوني في انتخابات 1872، والذي تم في تحدٍ واضح للقوانين السائدة آنذاك، مصدر إلهام للناخبات منذ 150 عامًا.

في ذلك اليوم، تجمع عدد من النساء المماثلات لها في منزلها في شارع ماديسون، وسارت بهن إلى مركز الاقتراع القريب.

وتُغطى شواهد قبور سوزان بي. أنتوني وشقيقتها ماري في مقبرة جبل الأمل بالبلاستيك لحمايتها، ويقوم الزوار كل انتخابات رئاسية بزيارة هذا الموقع لإضافة ملصقاتهم إلى الشواهد.

وبعد أن صوتت، تم اعتقال أنتوني بعد أسبوعين، حيث لم يتمكن النساء من الحصول على حق التصويت إلا بعد التصديق على التعديل التاسع عشر في الدستور الأمريكي عام 1920.

وحتى بعد ذلك، لم يحصل الأمريكيون من أصول أفريقية على حقوق التصويت الفيدرالية حتى صدور قانون حقوق التصويت عام 1965.

أصبح منزل أنتوني، الذي تحول الآن إلى متحف ومحطة اقتراع، وزيارة قبرها في مقبرة جبل الأمل، أماكن للحج بالنسبة للناخبين الذين تعرضوا للإقصاء تاريخيًا، وخاصة سكان منطقة روشستر.

وتأسست منظمة متحف سوزان بي. أنتوني وبيتها في عام 1945، لكن فكرة أن تصبح مكانًا يمكن للناس فيه الإدلاء بأصواتهم تعززت بعد بدء التصويت المبكر في نيويورك عام 2020.

وفي هذا العام، أصبح منزل أنتوني نقطة تصويت مبكر للمرة الأولى، كما أفادت صحيفة "ديموقراط آند كرونيكل" من شبكة USA TODAY. فقد قامت سوزان راديو من روتشستر بالتصويت مبكرًا وزيارة قبر أنتوني في 29 أكتوبر/تشرين الأول، لتضيف ملصقها إلى المجموعة هناك.

قالت ديبورا هيوز، رئيسة المتحف، إن "جوهر سوزان بي. أنتوني كان يدور حول فكرة أن هذه الديمقراطية يمكن أن تنجح"، مشيرة إلى أنه "كان يجب أن تكون الحكومة للشعب، ومن الشعب، وبالنيابة عن جميع الناس". وأضافت أنها قضت حياتها في العمل من أجل أن يحصل المزيد من الناس على حقهم في التصويت.

وشهد المتحف حوالي 1400 ناخب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من التصويت المبكر. ومع بدء فترة التصويت المبكر، بدأ قبر أنتوني يتزين بملصقات "صوتت" بسرعة.

وفي عام 2016، زار ما يصل إلى 12,000 شخص قبر أنتوني تكريمًا لعملها واحتفاءً بفرصة التصويت لأول مرة لمرشحة رئاسية من النساء.

هذا التقليد استمر بقوة، حيث يتوقع مدير المقبرة جارود تيريل أن يصل عدد الزوار إلى 14,000 شخص بحلول يوم الانتخابات هذا العام.

ومن المتوقع أن يشهد الزوار اليوم وجود عمال المقبرة والشرطة للمساعدة في إدارة الطوابير الطويلة، والتي قد تستغرق عدة ساعات للانتظار.