بالأسماء، مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بسوهاج 

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بمركز المنشأة.

وتمكنت وحدات الإنقاذ البري من استخراج الجثث ونقلها لمستشفى المنشأة المركزي والمصابين للمستشفى الجامعى الجديدة.



مصرع 4 في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بمركز المنشاة

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بحدوث تصادم بين سيارتين طرفـي الحادث، السيارة الأولى ربع نقل قيادة “مصطفي ع م ح”، 29 عامًا - سائق، مقيم قنا، والسيارة الثانية قيادة “رشدي م ا ح”، 61 عتم- بالمعاش، مقيم قنا.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث نتيجة اصطدام السيارة الأولي بالثانية من الجانب الأيمن وانحراف السيارة الثانية على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة “ قائد السيارة الثانية، ”عبد الرحمن ر م ا"، 24 عامًا - حاصل علي دبلوم زراعة، “بهاء ر م ا”، 19 عامًا - طالب، مقيمان بذات العنوان، “هشام م ش ح”، 29 عامًا - حاصل على دبلوم زراعة، مقيم قنا جميعهم من مستقلي السيارة الثانية.

وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج المذكورين من السيارة وتم نقلهم لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي



كما أصيب كل من: “قائد السيارة الأولى” محمد ع م ح"، 30 عامًا - عامل، “إمام ا ي ي”، 46 عامًا - مقاول، “أحمد م ح ا ”، 43 عامًا - عامل، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي السيارة الأولى، مقيمون قنا "، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.



التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد المصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

