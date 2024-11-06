الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بسوهاج 

مصرع 4 وإصابة آخرين
مصرع 4 وإصابة آخرين فى حادث بسوهاج، فيتو

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بمركز المنشأة.

وتمكنت وحدات الإنقاذ البري من استخراج الجثث ونقلها لمستشفى المنشأة المركزي والمصابين للمستشفى الجامعى الجديدة.


مصرع 4 في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بمركز المنشاة 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بحدوث تصادم بين سيارتين طرفـي الحادث، السيارة الأولى ربع نقل  قيادة “مصطفي ع م ح”، 29 عامًا - سائق، مقيم قنا، والسيارة الثانية  قيادة “رشدي م ا ح”، 61 عتم- بالمعاش، مقيم قنا.  

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث نتيجة اصطدام السيارة الأولي بالثانية من الجانب الأيمن وانحراف السيارة الثانية على جانب الطريق.

 وأسفر الحادث عن وفاة “ قائد السيارة الثانية،  ”عبد الرحمن ر م ا"، 24 عامًا - حاصل علي دبلوم زراعة، “بهاء ر م ا”، 19 عامًا - طالب، مقيمان بذات العنوان، “هشام م ش ح”، 29 عامًا - حاصل على دبلوم زراعة، مقيم  قنا جميعهم من مستقلي السيارة الثانية.

 وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج المذكورين من السيارة وتم نقلهم لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي  
 

كما أصيب كل من: “قائد السيارة الأولى” محمد ع م ح"، 30 عامًا - عامل، “إمام ا ي ي”، 46 عامًا -  مقاول، “أحمد م ح ا ”، 43 عامًا - عامل، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من  مستقلي السيارة الأولى، مقيمون قنا "، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحقيقات أفاد المصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إصابة 4 أشخاص الصحراوي الغربي اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج تصادم سيارتين مدير المباحث الجنائية مدير أمن سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى الجديد نفي الشبهة الجنائية وحدات الإنقاذ

الأكثر قراءة

ترامب: نصرنا الليلة سيكون كبيرا وكامالا هاريس تحذره

بعد الاحتفال بزواجها، ما لا تعرفه عن راندا عبد السلام

بالأسماء، مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بسوهاج 

بالأسماء، قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة وصفاء أبو السعود ضمن القائمة

انتهى اللقاء وبقيت الظاهرة، كيف أذل رونالدو الجديد مانشستر سيتي بدوري الأبطال (فيديو)

المتظاهرون يشعلون النيران في شوارع تل أبيب احتجاجا على إقالة جالانت (فيديو)

نتائج أولية: ترامب يتقدم على هاريس في ولايتي كنتاكي وإنديانا

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

منوعات

المزيد

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

العثور على 5 كتب آرامية في تركيا تعود لـ 1800 عام

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم مطاردة الأسد في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads