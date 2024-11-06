شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

وسط زخم الانتخابات الأمريكية، فقد سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على جورجينا رودريجيز وعلاقتها بشقيقتها إيفانا.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت عدة تقارير عن انهيار علاقة جورجينا رودريجيز، بشقيقتها، بعد أن أصبحتا لا تتابعان بعضهما على منصة "إنستجرام"، مع حظر كل منهما للأخرى.

ومن جانبها نفت إيفانا رودريجيز، شقيقة جورجينا رودريجيز زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وجود أي أزمة مع شقيقتها أو انهيار العلاقة بينهما، وفقًا لما ذكرته عدة تقارير مؤخرًا.

وذكرت التقارير أن الشقيقتين أصبحتا لا تتابعان بعضهما على منصة "إنستجرام"، مع حظر كل منهما للأخرى، بالإضافة إلى حذف جميع الصور التي تجمعهما معًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الصحفي خافيير دي أويوس تواصل على الفور مع عائلة رونالدو لمعرفة صحة هذه الأنباء، حيث لم تكتفِ إيفانا بنفي هذه الشائعات بشكل قاطع، بل تباهت أيضًا بالهدية الأخيرة التي قدمتها لها شقيقتها جورجينا، حيث أهدتها شقة فاخرة في قلب مدينة خيخون.

وقالت إيفانا في تصريحاتها: "أهدتني شقيقتي شقة ضخمة في خيخون، وقمنا بهدمها بالكامل، وأجرينا تجديدات شاملة، بالإضافة إلى نقل مئات الصناديق".

وبعد هذه الأخبار، عادت الشقيقتان لمتابعة بعضهما على منصة "إنستجرام"، وأكدت إيفانا أنها لم تلحظ هذا التغيير عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد علاقة كريستيانو وجورجينا، واحدة من أهم وأشهر الثنائيات في عالم كرة القدم، إذ بدأت علاقتهما منذ 8 سنوات.

وانتقلت جورجينا للعيش مع رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، في السعودية؛ بعد أن وقع اللاعب لنادي النصر في يناير 2023، ولمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.