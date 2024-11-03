أخبار الحوادث اليوم، المؤبد لمعتز مطر وحمزة زوبع في "الخلية الإعلامية"، موعد أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة التزوير، استبعاد مدير مدرسة بعد مقتل طالب على يد زميله في بورسعيد

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

فريق بحث لكشف هوية قاتل طفل وإلقاء جثته ببئر أسانسير بالبساتين

تواصل الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل عمره 8 سنوات في بئر أسانسير بشارع السد العالي دائرة قسم شرطة البساتين، من خلال فريق بحث تم تشكيله لجمع التحريات والمعلومات لكشف هوية الطفل وتفريغ الكاميرات المحيطة بالعقار الذي عثر على جثة الطفل به ومناقشة شهود العيان لحظة العثور على الجثة، للوصول لمرتكبي الجريمة.

القبض على سائق جرار زراعي تسبب فى مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص بالصف

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق جرار تسبب فى مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث

ولقى طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكى وجرار زراعى بالطريق الصحراوى فى الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما أودعت جثة الطفل ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة.

النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف سُبل التعاون المشترك

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، حيث جرى الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.

أسرة ربة منزل تتخلص من حياتها بقرص "غلة" في الصف: ظروفها النفسية صعبة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء ربة منزل حياتها بتناول "قرص غلة"، في منطقة الصف بالجيزة.

وبسؤال أفراد أسرتها أكدوا بأنها كانت تمر بظروف نفسية صعبة، ما دفعها إلى إنهاء حياتها، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.

17 نوفمبر، أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة التزوير

حددت النيابة العامة 17 نوفمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد أبو زيد بمحكمة جنوب القاهرة.

وألقت مؤخرا قوات الأمن القبض على "صاصا" بعد عودته من الخارج، على ذمة قضيتي دهس الدائري والتزوير.

كان مطرب المهرجانات قد قال في التحقيق إنه لم يقصد دهس الضحية، وأن المجني عليه كان يحاول عبور الطريق من غير المكان المخصص للمشاة، ما تسبب في الحادث.

إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالجيزة للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة في الجيزة للمحاكمة الجنائية.

ونجحت قوات الأمن في القبض على ٣ أشخاص من محافظة الجيزة، من بينهم اثنان لهم سوابق جنائية، بعد تأكد تورطهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعثر بحوزتهم علي ٥ عقود إيجار وتوكيلات مزورة، بالإضافة إلى ١٦ شهادة ومؤهلا دراسيا، و١١ كشف حساب بنكي، و١٠ شهادات ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة، و٤ شهادات صحية، وثلاثة هواتف محمولة تحتوي على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي.

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تجاوز الشرطة تجاه مواطن بإحدى محطات قطارات الوجه القبلي

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية؛ أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بتجاوز بعض رجال الشرطة تجاه أحد الأشخاص بإحدى محطات قطارات الوجه القبلى "قديم وسبق تداوله عام 2013" وتم توضيح حقيقة الواقعة فى حينه.

استبعاد مدير مدرسة بعد مقتل طالب على يد زميله في بورسعيد

أصدر مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد طاهر الغرباوي قرارًا عاجلًا باستبعاد مدير مدرسة الميكانيكية من منصبه، وذلك على خلفية مصرع طالب على يد زميله بطعنة نافذة في القلب

المؤبد لمعتز مطر وحمزة زوبع في الخلية الإعلامية

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المؤبد لكل من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، في اتهامهم بقضية الخلية الإعلامية للجماعة الإرهابية.