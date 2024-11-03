القبض على سائق جرار زراعي تسبب فى مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص بالصف
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق جرار تسبب فى مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف.
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث
و لقى طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكى وجرار زراعى بالطريق الصحراوى فى الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما أودعت جثة الطفل ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة.
وعملت قوات المرور على رفع حطام الحادث بالكامل من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
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