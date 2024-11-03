إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالجيزة للمحاكمة الجنائية
أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة في الجيزة للمحاكمة الجنائية.
ونجحت قوات الأمن في القبض على ٣ أشخاص من محافظة الجيزة، من بينهم اثنان لهم سوابق جنائية، بعد تأكد تورطهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعثر بحوزتهم علي ٥ عقود إيجار وتوكيلات مزورة، بالإضافة إلى ١٦ شهادة ومؤهل دراسي، و١١ كشف حساب بنكي، و١٠ شهادات ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة، و٤ شهادات صحية، وثلاثة هواتف محمولة تحتوي على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي.
بمواجهتهم، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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