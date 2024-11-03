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حوادث

17 نوفمبر، أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة التزوير

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

حددت النيابة العامة 17 نوفمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد أبو زيد بمحكمة جنوب القاهرة.

وألقت مؤخرا قوات الأمن القبض على "صاصا" بعد عودته من الخارج، على ذمة قضيتي دهس الدائري والتزوير.

كان مطرب المهرجانات قد قال في التحقيق إنه لم يقصد دهس الضحية، وأن المجني عليه كان يحاول عبور الطريق من غير المكان المخصص للمشاة، ما تسبب في الحادث.

وأضاف صاصا أنه ترجل من سيارته في الحال وحاول إنقاذ الضحية، ولم يهرب من موقع الحادث.

بعد استلام عصام صاصا من قبل إدارة الترحيلات، تم ترحيله إلى النيابة العامة حيث أُعلن بقرار إحالة قضيته إلى محكمة جنايات  الجيزة.

في وقت لاحق، أكملت الأجهزة الأمنية إجراءات ترحيل عصام صاصا إلى إدارة ترحيلات مديرية أمن الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة.

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النيابة العامة عصام صاصا المطرب الشعبي عصام صاصا تزوير توكيل الشهر العقاري

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