استبعاد مدير مدرسة بعد مقتل طالب على يد زميله في بورسعيد

أصدر مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد طاهر الغرباوي قرارًا عاجلًا باستبعاد مدير مدرسة الميكانيكية من منصبه، وذلك على خلفية مصرع طالب على يد زميله بطعنة نافذة في القلب.

وكان طالب بمدرسة الميكانيكية بنين بمحافظة بورسعيد، لقى مصرعه، صباح اليوم الأحد، إثر تلقيه طعنة نافذة من زميله داخل المدرسة.

وعلى الفور توجه مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إلى المدرسة السالف ذكرها وبرفقته فريق المتابعة المركزية والإدارة القانونية والمكتب الفني بالمديرية، عقب إبلاغه بواقعة مصرع الطالب داخل المدرسة، وأصدر قرارًا عاجلًا بإحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق الفورى واستبعاد مدير المدرسة وتكليف لجنة بإدارة شئون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

وكان الدكتور محمد محسن، مدير مستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، أكد وصول الطالب المجني عليه إلى المستشفى في حالة سيئة جدًّا متأثرًا بجراحه، وأن أطقم الرعاية الطبية حاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

وتحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى، هذا وقد كلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.