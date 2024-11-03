الأحد 03 نوفمبر 2024
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حوادث

قرارات جديدة للنيابة بشأن إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص في منشأة القناطر

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص في منشأة القناطر.

 وانتقلت النيابة لمعاينة للحادث والوقوف علي ملابساته، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

اختلال عجلة القيادة

وكشفت التحقيقات، أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما تسببت في أنحراف السيارة وادى  إلى انقلاب السيارة.

 

انقلاب سيارة علي طريق منشأة القناطر 

 

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري إصابة  6 أشخاص  بطريق بمنشأة القناطر.

 

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة،  اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في انحرافها وأدى ذلك الأمر إلى انقلاب السيارة.

 

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة انقلاب ميكروباص في منشأة القناطر غرفة عمليات الجيزة

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