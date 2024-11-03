الأحد 03 نوفمبر 2024
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حوادث

النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف سُبل التعاون المشترك

النائب العام
النائب العام

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

 

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، لا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، حيث جرى الاتفاق على تدريب موظفي وزارة الأوقاف الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، فضلًا عن تنظيم وزارة الأوقاف لندوات تثقيفية لأعضاء وموظفي النيابة العامة. 

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية.

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النائب العام المستشار محمد شوقي الدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف

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