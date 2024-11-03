شروط الحصول على نفقة المتعة.. أن يكون الطلاق بائنا وبإرادة الزوج المنفردة.. وهذه عقوبة الممتنع عن أدائها

تعد نفقة المتعة هي جبر لخاطر المطلقة التي تعرضت للطلاق الغيابي، وتعويضا لها عن المعاناة التي مرت بها جراء تخلي زوجها عنها، ولذلك وضع قانون الأحوال الشخصية شروطا وإجراءات لحصول الزوجة على نفقة المتعة ونفقة لصغارها عقب انفصالها عن زوجها بمحاكم الأسرة.

وعلى ضوء ذلك ترصد “فيتو” تلك الإجراءات والشروط في التقرير التالي:

-أن يكون الطلاق بائنا

- أن تكون الزوجة مدخولا بها قبل الطلاق

-أن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج بدون رضا الزوجة

-يعترف قانون الأحوال الشخصية بحق المرأة المطلقة في الحصول على نفقة لمدة سنتين بعد الطلاق.

- تسقط نفقة المتعة إذا ثبت أن الزوجة قد عاملت زوجها معاملة سيئة وأهانته، أو تنازل الزوجة عن جميع حقوقها، والحكم بنشوز الزوجة إلا إذا ثبت أنها ليست كذلك.

- هناك العديد من الأزواج يعجزون عن تسديد قيمة النفقة بالكامل، وعمل القانون على توفير ميزة تقسيط قيمة النفقة إلى صندوق الأسرة للحد من النزاعات حول النفقة.

- يتم حساب نفقة المتعة بناء على دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، وعدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.

ثانيا-العقوبة في حال امتناع الزوج عن دفع نفقة المتعة لطليقته

-المادة رقم 293 من القانون.

-كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور.

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثالثا- الاجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة

- التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج

-مرفق بالمستندات الدالة على طلاقها، للحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.

رابعا-الأوراق المطلوبة عند إقامة دعوى نفقة المتعة

-أصل وصورة من عقد الزواج

-شهادة بحقيقة دخل الزوج «مفردات المرتب»

-طلب التحرى عن دخل المعلن إليها

صورة شهادة ميلاد الأبناء

-صورة بطاقة الرقم الثومى للزوجة المدعية

-تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة

خامسا-شروط استحقاق نفقة الصغير والمستندات المطلوبة:

-تستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم.

- إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه.

- تشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن.

- تقدر النفقة بقدر يسار الأب وبما يتناسب مع المستوياللائق بأمثالهم.

-تعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فللحاضنة المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه لأبيه طالما بقي الصغير في يدها.

- نفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وتغير الأسعار.

-تغير حالة الأب الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا يترتب عليها تغير النفقة.

- نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم.

-يحكم بالنفقة بعد تقديم كل طرق الإثبات لأدخل الأب وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

-حكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-تشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.