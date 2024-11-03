تجديد حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة للنصب على عم أحدهم، والاستيلاء على مبلغ مالي عملة أجنبية، ومشغولات ذهبية من مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

انتحال صفة رجال شرطة



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض تاجر للسرقة بمسكنه في مدينة 6 أكتوبر. بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم، بينهم نجل شقيق المجني عليه، وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتحل اثنين منهم صفة رجال شرطة، بتحريض من الثالث، واستولوا على النقود والمشغولات الذهبية وفروا هاربين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.