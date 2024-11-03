الأحد 03 نوفمبر 2024
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حوادث

فريق بحث لكشف هوية قاتل طفل وإلقاء جثته ببئر أسانسير بالبساتين

فريق بحث لكشف المتهم
فريق بحث لكشف المتهم بقتل طفلة البساتين،فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل عمره 8 سنوات في بئر أسانسير بشارع السد العالي دائرة قسم شرطة البساتين، من خلال فريق بحث تم تشكيله لجمع التحريات والمعلومات لكشف هوية الطفل وتفريغ الكاميرات المحيطة بالعقار الذي عثر علي جثة الطفل به ومناقشة شهود العيان لحظة العثور على الجثة، للوصول لمرتكبي الجريمة.


وكانت  أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سكان عقار في البساتين بالعثور على جثة طفل في بئر أسانسير بشارع السد العالي، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، عثر على جثة “أدم”، 8 أعوام، وعلى جسده أثار إصابات، وتبين اختفاء هاتفه المحمول.
 

ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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الأجهزة الأمنية بشارع السد العالي البساتين

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