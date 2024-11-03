أسرة ربة منزل تتخلص من حياتها بقرص "غلة" في الصف: ظروفها النفسية صعبة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء ربة منزل حياتها بتناول "قرص غلة"، في منطقة الصف بالجيزة.

وبسؤال أفراد أسرتها أكدوا بأنها كانت تمر بظروف نفسية صعبة، ما دفعها إلى إنهاء حياتها، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.

ربة منزل تنهي حياتها في الصف

بداية البلاغ كانت مع إخطار تلقاه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود بمتوفي في نطاق دائرة قسم الصف.

على الفور، تحرك العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف، برفقة قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أن الضحية تدعى "شيرين ع"، 30 عامًا، تناولت قرص الغلة السام، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.