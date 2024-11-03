الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسرة ربة منزل تتخلص من حياتها بقرص "غلة" في الصف: ظروفها النفسية صعبة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء  ربة منزل حياتها بتناول "قرص غلة"، في منطقة الصف بالجيزة.

 

وبسؤال أفراد أسرتها أكدوا بأنها كانت تمر بظروف نفسية صعبة، ما دفعها إلى إنهاء حياتها، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.

 

ربة منزل تنهي حياتها في الصف 

بداية البلاغ كانت مع إخطار تلقاه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود بمتوفي في نطاق دائرة قسم الصف.

 

على الفور، تحرك العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف، برفقة قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أن الضحية تدعى "شيرين ع"، 30 عامًا، تناولت قرص الغلة السام، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة الجيزة منطقة الصف منطقة الصف بالجيزة

مواد متعلقة

تجديد حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالجيزة

الأكثر قراءة

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

التعليم تقرر صرف تعويض لأسرة طالب بورسعيد المتوفي وتتكفل باحتياجاتها

غرق مسن في ترعة بالأقصر والإنقاذ النهري يكثف عمليات البحث عن جثته (صور)

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

منوعات

المزيد

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المالي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads