مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تجاوز الشرطة تجاه مواطن بإحدى محطات قطارات الوجه القبلي
أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية؛ أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الادعاء بتجاوز بعض رجال الشرطة تجاه أحد الأشخاص بإحدى محطات قطارات الوجه القبلى "قديم وسبق تداوله عام 2013" وتم توضيح حقيقة الواقعة فى حينه.
وأوضح المصدر أن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، يأتى فى إطار مساعيها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.
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