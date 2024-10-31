ميقاتي: التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن تهديدات دولة الاحتلال للمدنيين لإخلاء مدن بأكملها والنزوح جريمة حرب.

وأضاف ميقاتي: "طلبنا من الهيئات الدبلوماسية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.. التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة".

وتابع ميقاتي: "هوكستين أبلغنا أنه سيسعى للتوصل إلى حل يوقف إطلاق النار، تمهيدا لبحث سبل تطبيق القرار 1701".

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، استشهاد 2792 شخصًا وإصابة 12772 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "الوحدة 669 نفذت 1000 طلعة إنقاذ جوية خلال العام.. تم نقل 1600 جندي مصاب من غزة و200 من لبنان".