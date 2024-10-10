نجيب ميقاتي يدعو مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه تم تكثيف الاتصالات الدبلوماسية في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن بهدف السعي مجددا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الإسعاف والإغاثة.

استئناف البحث في الحلول السياسية

وأشار ميقاتي إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي طلبت انعقاد مجلس الأمن تهدف لإحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة، لكي يصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية.

ووجه ميقاتي، الدعوة لمجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد لبحث الملف الأمني برمته ومعالجة الثغرات القائمة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أمس الأربعاء، أن باريس ستعقد اجتماعا وزاريا لمساعدة لبنان، يوم 24 أكتوبر الجاري.

الوضع السياسي الداخلي في البلاد

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، من المقرر أن تستضيف فرنسا مؤتمرا وزاريا دوليا في 24 أكتوبر، بهدف معالجة الأزمة المستمرة في لبنان.

وسيركز المؤتمر على الوضع السياسي الداخلي في البلاد والحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن التركيز الأساسي للمؤتمر سيكون أيضا على تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية.

ويأتي هذا المسعى في وقت يشجع فيه زعماء العالم كل من إسرائيل وحزب الله على الموافقة على وقف إطلاق النار، على أمل تهدئة الوضع.

وفي خضم التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله، يمثل هذا المؤتمر جهدا كبيرا لجمع الأصوات الدولية في محاولة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وهو اعتراف بالتحديات الجيوسياسية والإنسانية المعقدة التي يواجهها لبنان اليوم.