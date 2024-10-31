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خارج الحدود

جيش الاحتلال: إصابة 15 عسكريا في معارك لبنان وغزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 15 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 منهم أصيبوا في ‎لبنان و4 في غزة.

 

نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة

 في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "الوحدة 669 نفذت 1000 طلعة إنقاذ جوية خلال العام.. تم نقل 1600 جندي مصاب من غزة و200 من لبنان".

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، استشهاد 2792 شخصا وإصابة 12772 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

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