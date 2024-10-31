الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يحرق آخر مخزن أدوية في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

حريق مخزن الأدوية،
حريق مخزن الأدوية، فيتو

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ391 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي.

عزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة

لليوم الـ27 على التوالي، يكثّف الاحتلال الإسرائيلي مجازره شمالي قطاع غزة، وخاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا، وسط  حصارٍ وتجويع إسرائيليين، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وبحسب موقع الميادين إنّ "جيش" الاحتلال قصف مخزن الأدوية المتبقي في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت الطوابق العلوية في مستشفى كمال عدوان، الأمر الذي أدى إلى احتراق الأدوية والمستلزمات الطبية التي تمّ استلامها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية.

الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان

وفي وقتٍ سابق، استهدف الاحتلال مستشفى كمال عدوان ما أدّى إلى توقف خدمات العمليات الجراحية  بشكلٍ كامل من جرّاء العدوان المستمر.

وبالتزامن، أطلقت دبابات الاحتلال النار على المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

واستهدف قصفًا جويًّا ومدفعيًّا إسرائيليًّا عنيفًا منازل المدنيين في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء شهداء ومصابين.

واستشهد الشاب جهاد أكرم قادوس لاعب كرة الطائرة في نادي شباب جباليا وأندية الصداقة في قصف الاحتلال على شمال غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع. 

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