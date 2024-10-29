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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 38 شخصا إثر غارة للاحتلال على حارة صيدا بجنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على حارة صيدا بـ جنوب لبنان.

وأمس، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي علي البلاد إلى 2710 شهداء و12592 مصابا.


جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

والأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

 

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، إنه نفذ هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

 

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