أخبار الاقتصاد اليوم، كرتونة البيض البلدي تنخفض 30 جنيهًا، البورصة تربح 49 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق 25 جنيها

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



زيادة جديدة في أسعار منتجات دومتي وعبورلاند

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن إرسال شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي وعبورلاند، قوائم جديدة لأسعار المنتجات.

وأوضح «المنوفي» أنه وفقًا للقوائم الجديدة للمنتجات الشركتين رفعتا أسعار منتجاتهما بزيادة 10 جنيهات في الكرتونة، وهي تعد زيادة طفيفة.

وأشار إلى أن شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» أوضحت أن السبب في رفع أسعار منتجاتها يرجع إلى زيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق، على أن يكون التطبيق بداية من 1 نوفمبر المقبل.

وتابع: أن شركة عبورلاند أعلنت تطبيق التعديلات على أسعار منتجاتها وتشمل الفيتا واللبن بدءًا من أمس الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري.



موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

بدأت الشركة المصرية للاتصالات، تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر اكتوبر 2024 دون غرامة وخلال السطور التالية نستعرض موعد وكيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي.

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أكتوبر الماضي، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14نوفمبر.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

كرتونة البيض البلدي تنخفض 30 جنيهًا



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة والنصف جملة، إذ انخفض سعر البيض البلدي نحو 30 جنيهًا في الكرتونة مقارنة بسعرها السابق.

وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، تراوح ما بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعرها السابق.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 133 جنيهًا إلى 136 جنيهًا.



17 نوفمبر، انطلاق المعرض الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية

ينطلق معرض "أوتوتك"، المعرض الدولي الأكبر لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ويعد المعرض منصة متميزة للتواصل مع المختصين في هذا القطاع، ويجمع أبرز الشركات المحلية والدولية لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة ما بعد بيع السيارات.



يشهد معرض "أوتوتك" هذا العام مشاركة أكثر من 300 شركة عارضة، تمثل دولًا مثل الصين، الهند، تايوان، تركيا، الإمارات، والكويت، إضافة إلى أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. من بين أبرز الشركات المشاركة في الحدث "Alpha Trade"، و" SMG Engineering"، و"Bishay Co"، الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم وحلولهم التقنية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، مما يعكس المستوى الرفيع للحدث وحجم التوسع الذي يشهده قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في مصر وأفريقيا.



وفي إطار تعزيز التواجد المصري على الساحة الإقليمية، سيستضيف معرض "أوتوتك" مجموعة من بعثات المشترين من دول إفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، ونيجيريا، بهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية. سيحظى المشترون بفرصة استكشاف الجودة العالية والابتكار الذي تقدمه الصناعات المصرية، مما يعزز فرص تصدير المنتجات المحلية ويوفر منصة قوية لزيادة انتشارها عبر إفريقيا، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحسين العلاقات التجارية بين مصر والدول الإفريقية.



يأتي ذلك التزامًا من معرض "أوتوتك" بدعم اقتصاد مصر ومصنعيها، حيث يشارك المعرض في مبادرة "صنع في مصر" عن طريق تسليط الضوء على المصنّعين المحليين والترويج لهم، مما يمنحهم فرصة لعرض منتجاتهم على الساحة الدولية والمساهمة في نمو القطاع الصناعي، لضمان استمرار ازدهار صناعة خدمات ما بعد البيع للسيارات في مصر. حيث يشارك في المعرض عدد من المصنعين المحليين مثل “Egypt First Filter”, “Defo Egypt”, “Al Fares Radiator”, “Golden Chemical Industries”, and “Sunlube Lubricants” في خطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 لزيادة الصادرات ودعم المنتج المحلي.



وفي تعليقها على نسخة هذا العام، صرحت هناء صلاح الدين، مديرة معرض "أوتوتك": "يعد قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، ويعكس معرض "أوتوتك" التوجهات الحكومية الرامية لتطوير هذا القطاع. حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز صناعة السيارات في مصر، بجانب دعم الصناعات المغذية لها، استنادًا إلى الفرص المتاحة في هذا المجال، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة وتصدير السيارات."



كما أضافت: "شهد معرض "أوتوتك" في نسخته الأخيرة إقبالًا ملحوظًا من الزوار، حيث نجح في جذب أكثر من 7500 زائر، مما ساعد على خلق بيئة حيوية للتواصل وتوسيع الفرص التجارية.



ارتفاع جديد في أسعار البصل

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 21 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.



تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 10 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوخية من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيها. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

الصياد رئيسًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات

أسفرت انتخابات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن فوز المهندس شريف الصياد برئاسة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات، كما جاء المهندس حسام فريد أمين للصندوق والمهندس محمد العيادي وكيل أول والمهندس محمد سعد وكيل ثاني.

حضر الانتخابات التي أجريت في مقر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وسط تناغم وتكامل كبير بين الغرفة الهندسة والمجلس التصديري.

وجاء التشكيل الكامل للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وفق قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024، يشمل كلا من شريف الصياد وخليل إبراهيم خليل، ومحمد السويدي.

ويتضمن التشكيل أحمد فكرى عبد الوهاب وكريم غبور‏، والمهندس حسام فريد، المهندس محمد العايدي.

كما يضم التشكيل أيمن النجولي، أحمد مجدي، والمهندس محمد العربي، والمهندس محمد قنديل، وأمير نادر رياض، وعبد الرحمن عسل، المهندس رأفت الخناجرى.

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024



أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، يقدر بنحو 5 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 76 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

ارتفاع أسعار الذهب 25 جنيها في الأسواق

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها داخل الأسواق، وفقا لآخر تحديث لها.



وتواصل أسعار الذهب الفترة الحالية ارتفاعها داخل الأسواق وفي البورصات العالمية بسبب الإقبال على الذهب كملاذ آمن والتوجه نحو تخفيض الفوائد.

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3735 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3201 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29880 جنيها، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

البورصة تربح 49 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري. وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 30445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 37758 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 7682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 10852 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة