جنون البصل.. ارتفاع مفاجئ في الأسعار.. الكيلو يصل لـ 27 جنيهًا.. شعبة الخضراوات توضح الأسباب وتطالب الحكومة بسرعة التحرك

قفزت أسعار البصل في الأسواق وخاصة الجملة بأكثر من 10 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، ليرتفع سعر كيلو البصل في سوق العبور للجملة إلى 25 جنيهًا مقابل 13 جنيهًا خلال أواخر سبتمبر الماضي.

ارتفاع سعر البصل في الأسواق، فيتو

لماذا ارتفعت أسعار البصل في الاسواق؟

ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البصل ليصل لـ 25 جنيهًا في الأسواق

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ ارتفاع سعر البصل في الأسواق ليصل إلى 25 جنيهًا في سوق العبور للجملة خلال بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.

ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر البصل كان فجائيًا رغم استقرار أسعارها خلال الموسم

وقال «النجيب» لـ «فيتو» إن سعر البصل ارتفعت فجائيًا خلال شهر أكتوبر الجاري؛ بالرغم من استقرار أسعاره عند معدلات سعرية متوازنة منذ بداية موسمه في عام 2024 وذلك مع توافر الكميات المعروضة منه في السوق.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات، فيتو

تشكيل لجنة لتحديد أسباب ارتفاع سعر البصل

وأضاف أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة شكلت لجنة بعد الارتفاع الفجائي في سعر البصل في الأسواق خلال شهر أكتوبر الجاري لتحديد الأسباب.

ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق، فيتو

احتكار التجار بتخزين البصل سببًا رئيسيًا في رفع سعره

وأوضح أن اللجنة حددت سببين رئيسيًا لارتفاع أسعار البصل في السوق، وكان أكثرهم تأثيرًا ويعد السبب الرئيسي هو الممارسات الاحتكارية لبعض المزارعين والتجار الذين قاموا بتخزين البصل.

ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق، فيتو

الشعبة رصدت قيام تجار قرية في محافظة الجيزة بتخزين إنتاجها من البصل

وتابع أن اللجنة المشكلة من الشعبة رصدت قيام مزارعي وتجار قرية في محافظة الجيزة بتخزين إنتاجها من البصل، وحجبه عن السوق بهدف إحداث نقص في المعروض ورفع سعر البصل لتحقيق مكاسب لهم.

ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق، فيتو

مطالب بمواجهة الممارسات الاحتكارية وإحداث أزمة مفتعلة

وطالب «النجيب» الجهات المعنية من الحكومة بسرعة التحرك، لمواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع البعض لتحقيق أرباح من تخزين البصل، وإحداث أزمة مفتعلة في السوق.

ارتفاع سعر البصل في الأسواق، فيتو

السبب الثاني في قلة المعروض من البصل

وأشار إلى أن اللجنة حددت سببًا أخر في قلة المعروض من البصل يرجع إلى تأثر إنتاجيته بالتغيرات المناخية، حيث تضررت كميات من البصل من ارتفاع درجات الحرارة، لكن ليست بالكميات الكبيرة التي تحدث خلل في الأسعار ليرتفع البصل لهذا الحد، فالسبب الرئيسي لارتفاع سعر البصل يرجع إلى تخزينه.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

هل تصدير البصل سببًا في ارتفاع سعره بالسوق المحلي؟

وردًا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن تصدير البصل هو السبب في رفع السعر، قال حاتم النجيب إن تصدير البصل للخارج لم يحدث أي مشكلة هذا العام، خاصة مع توافر الإنتاجية خلال الموسم، على عكس الموسم السابق، الذي عانت الأسواق خلاله من قلة إنتاج البصل تصديره للخارج.

ارتفاع سعر البصل في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر البصل الأحمر لـ 25 جنيهًا

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفع سعر البصل الأحمر في الأسواق مسجلًا متوسط قدره 15.3 جنيه، وتراوحت أسعار البصل الأحمر ما بين 8 جنيهات و25 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر البصل الأبيض ليصل لـ 27 جنيهًا

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع أيضًا سعر البصل الأبيض ليبلغ متوسط أسعاره نحو 15.6 جنيه، وتراوحت أسعار البصل الأبيض ما بين 8 و27 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وعن أسعار البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر البصل في الأسواق، فيتو

بلغ سعر بصل قاروما نحو 19 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر بصل أحمر نحو 20 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو بصل أبيض نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بصل ذهبي نحو 56 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الجمعة

وفيما يخص أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الجمعة، فتراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيها.