أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16-10-2024 في محافظة الفيوم

استقرت اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء ، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 77 و82 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 78 حنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 105 و113 جنيها، واسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و92 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي الابيض مابين 85 جنيها و88 جنيها، والبط البلدي هجين مابين 130 جنيها و135 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 145 جنيها، وسعر كيلو الارنب البلدي 108 جنيها، والبط الميسكوفي 145 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و165 جنيها

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 180 و 187 جنبها وفي السوبر ماركت 210 جنيها، وكيلو الاوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنبها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 185 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 185 جنيها، كيلو الاجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 48 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتنطلق المبادرة غدا الخميس، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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