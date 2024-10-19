السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 19-10-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

شهدت أسعار الدواجن تراجعا طفيفا في  محافظة الفيوم،  اليوم السبت،  وبلغ معدل تراجع الاسعار ما بين جنيه وجنيهين للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء،  بين 78 و83 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 78 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى  بين 108 و115 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين  بين  130  جنيها و135 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 145 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 108 جنيها، والبط الميسكوفي 145 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي بين 160 و165 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و 190 جنبها  وفي السوبر ماركت 210 جنيها،  وكيلو الاوراك 98 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنبها، كيلو شيش طاووق 187 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 187 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 187 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 187 جنيها، كيلو الاجنحة 73 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتنطلق المبادرة غدا الخميس، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

قرارات نارية لمحافظ الفيوم ضد المخالفين لتعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-10-2024 في محافظة الفيوم

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم اسعار الدواجن اليوم السبت اسعار الدواجن اليوم اسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم البلدية اسعار البط المولر البط الفرنساوي الابيض الدواجن اليوم السبت الدواجن اليوم اللحوم البلدي سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو البانيه

مواد متعلقة

قرارات نارية لمحافظ الفيوم ضد المخالفين لتعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار

محافظ الفيوم يشكل لجانا لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-10-2024 في محافظة الفيوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18- 10- 2024

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

متهمًا الحكومة بالفشل، بيان عاجل بالنواب بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية