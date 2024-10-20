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اقتصاد

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم، واصلت أسعار الدواجن لانخفاض في الأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، رغم تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع سعر البنزين والسولار، وتراوحت الانخفاضات بين جنيه وجنيهيم مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

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استقرار في أسعار الدواجن اليوم الأحد 20 - 10- 2024 في محافظة الفيوم

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120 مليون جنيه أرباح يومية للمحتكرين، مواطنون ضد الغلاء تحذر من ارتفاع أسعار الدواجن

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