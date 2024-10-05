تراجع أسعار البيض في الأسواق
أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض تباينًا ملحوظة في سعر الكرتونة الأسواق، إذ انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض، مقابل ارتفاع سعر كرتونة الأحمر والبلدي.
أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:
3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار البيض البلدي بالأسواق
وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 181.4 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 170 جنيهًا و185 جنيها.
البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق
فيما انخفضت أسعار البيض بلدي انخفاضًا طفيفًا قدره 10 قرشًا للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.5 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة.
جنيه ارتفاعًا في أسعار البيض الأحمر
وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 179.9 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 170 جنيهًا و185 جنيهًا.
البيض الأحمر يسجل 6.5 جنيه للبيضة في الأسواق
وانخفض سعر البيض الأحمر بنحو 20 قرشًا؛ ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 6 جنيهات إلى 6.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.
4 جنيهات انخفاضًا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق
وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 172.3 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و180 جنيهًا.
البيض الأبيض يسجل 6.25 جنيه للبيضة في الأسواق
وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.6 جنيه للبيضة الواحدة، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 6.25 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.
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