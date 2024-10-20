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استقرار في أسعار الدواجن اليوم الأحد 20 - 10- 2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  اليوم الأحد، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 78 و83 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري.

كما تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 78 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 108 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  130  جنيها و135 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 145 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 108 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و165 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و190 جنبها وفي السوبر ماركت 210 جنيهات، وكيلو الأوراك 98 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 187 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 187 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 187 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 187 جنيها، كيلو الأجنحة 73 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتنطلق المبادرة غدا الخميس، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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