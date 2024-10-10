أسعار البيض اليوم الخميس 10- 10- 2024 في الأسواق
أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض استقرارًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن ومحال الجملة والنصف جملة؛ أو في منافذ وزارتي التموين والزراعة بعد تطبيق مبادرة خفض أسعاره.
سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم
«فيتو» تستعرض أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:
أسعار البيض في منافذ التموين
وطرحت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، 6 آلاف طبق؛ سعر طبق البيض ضمن المبادرة يبلغ 150 جنيهًا، بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن
سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، تراوح ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.
فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.
أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن
تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.
بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.
أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن
تراوح سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.
وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.