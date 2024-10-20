الأحد 20 أكتوبر 2024
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اقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

السيارات الكهربائية،فيتو
السيارات الكهربائية،فيتو

توقعت الشعبة العامة للسيارات،  بزيادة جديدة على أسعار السيارات الكهربائية بعد ارتفاع أسعار مشتقات الوقود  التي  أعلنتها الدولة  صباح الجمعة الماضي وارتفاع تكلفة سيارات البنزين، مما يجعل المستهلك المصري يتجه نحو الكهرباء بحثا عن توفير التكلفة.


وأوضحت الشعبة العامة للسيارات، أن الفترات الماضية طالب الوكلاء من شركات الأم بتوريد السيارات الكهربائية خاصة بعد زيادة المواطنين على اقتنائها وارتفع اعداد ترخيص السيارات  الكهربائية، مشيرة إلى أن السيارات الكهربائية تدخل السوق المحلي من خلال الاستعمال الشخصي.


وأكدت الشعبة العامة للسيارات، أن السيارات الكهربائية تعتبر أرخص بكثير من السيارات التي  تعمل بالوقود  لأنها تعتمد علي الشحن فقط بدون صيانات على عكس سيارات الوقود تحتاج إلى صيانات دورية  من أجل الحفاظ على عمر السيارة.

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