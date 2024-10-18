أخبار مصر اليوم، وفاة طالبة متأثرة بإصابتها في حادث أتوبيس الجلالة، جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة فتاة،6 قطاعات مهمة تعمل الدولة على تطويرها

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 124 مليون و112 ألفًا و658 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 17 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تركيب 304 آلاف عداد كودي، حيث وصل إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه.

اختتمت كلية الدراسات المتخصصة التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فعاليات اليوم الرابع من برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل، وذلك استمرارًا لمشاركة وزارة الطيران المدني في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم (المعروفة سابقًا بمستشفى المخ والأعصاب)، في إجراء جراحة عالية الدقة،حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية جراحية لفتاة في العشرينات من عمرها كانت تعاني من ورم في عظام الجمجمة تسبب في تشوه واضح في شكل الرأس.

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حقيقة نقل كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان من مقرها الحالي في المنيل إلى داخل الحرم الجامعي بعين حلوان.

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس وقال الرئيس السيسي إن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.

تقدم مجلس أمناء جامعة الجلالة ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور عادل العدوي، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، بخالص التعازي في وفاة المغفور لها بإذن الله الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله شهيدة العلم، إحدى ضحايا حادث الجلالة الأليم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع رئيس مجلس إدارة شركة Yagntze Cruises Company of Chongqing الصينية، إحدى الشركات الكبرى الرائدة في مجال بناء وتشغيل وإدارة البواخر السياحية النهرية والبحرية عالميًا، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة والتعرف على خطط الشركة المستقبلية للعمل في مصر.

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات، ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك ليلة السبت 19 أكتوبر / الأحد 20 أكتوبر 2024 اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا.

انطلقت اليوم الجمعة أول قافلة تعليمية متجهة إلى منطقة سوهاج الأزهرية، ضمن خطة القوافل التعليمية التي ينفذها قطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع المناطق الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر وتنفيذا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

شاركت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية برعاية المنتدى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين كناقل رسمي والذي استضافه الإتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع منظمة التأمين الأفريقية خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024 بقندق إنتركونتينتال سيتي ستارز بالقاهرة.

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي COTTM الذي تُقام فعالياته حاليًا بالعاصمة الصينية بكين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجوية ودرجات الحرارة غدا السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

يبحث العديد من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين عبر موقعها الرسمي.