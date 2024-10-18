وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في بالمعرض الدولي بالصين 

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي COTTM الذي تُقام فعالياته حاليًا بالعاصمة الصينية بكين.

وحرص وزير السياحة والآثار على القيام بجولة بالجناح المصري ولقاء العارضين المصريين كما عقد معهم لقاءً موسع خلال مأدبة العشاء التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش المعرض، حيث استمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم لزيادة تدفق الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني والذي يعد من الأسواق السياحية المستهدفة، كما تحدث معهم عن الاستراتيجية الحالية للوزارة والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة في مصر، وسبل تعزيز أُطر التعاون للوصول إلى المستهدفات.

منظمو الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق الصينية

وخلال فعاليات المعرض، عقد وزير السياحة والآثار عدة لقاءات مهنية مع مجموعة من أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق الصيني، حيث تم مناقشة تعزيز آليات سبل التعاون لتنمية الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي المستهدف والتوقعات لهذه الحركة خلال الفترة القادمة وسبل الترويج المشترك للمقصد السياحي المصري لتعريف السائح الصيني بصورة أكبر على المقومات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمتميزة للمقصد السياحي المصري.



وعلى هامش المشاركة في المعرض، عقد وزير السياحة والآثار عددًا من اللقاءات الإعلامية المنفردة مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الصينية والدولية، ومؤتمرًا صحفيًا نظمته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالجناح المصري ومؤتمرًا صحفيًا آخر نظمته السفارة المصرية بالصين بمقر السفارة حضرهما مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الصينية الهامة وكذلك المتخصصة في مجال السياحة ومجموعة من شركات السياحة الصينية، تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصين والتي تشهد تعاونًا في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار، والتطورات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى المقصد السياحي المصري.

أهمية السوق الصينية بالنسبة للسياحة المصرية

كما تم الحديث عن أهمية السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول وتحقيق التواصل والترابط بين الشعوب، وأهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة المصرية، بالإضافة إلى استعراض المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وأماكن الجذب السياحي به وما يقدمه من تجارب وأنشطة سياحية متنوعة، كما تم التأكيد على أن مصر ترحب بكافة السائحين ولاسيما السائح الصيني.

واستعرض شريف فتحي أيضًا الاستراتيجية الحالية للوزارة وأهدافها، والتي ترتكز على عدة محاور من بينها إبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، ليكون الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

كما أشار إلى التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر وما يتم من أعمال تطوير في البنية السياحية وشبكة الطرق والمواصلات وإقامة مشروعات سياحية جديدة منها مدينة العلمين الجديدة ومشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، كما قام السيد الوزير، خلال المؤتمرين، بالرد على كافة الاستفسارات حول العديد من القضايا المتعلقة بالسياحة في مصر.

وخلال فعاليات المعرض والمؤتمرات الصحفية تم عرض فيلم ترويجي، باللغة الصينية، عن المتحف المصري الكبير والتطورات التي تشهدها مصر من تنمية سياحية وبنية تحتية ومدن جديدة ومشروعات قومية كبرى، وقد لاقى هذا الفيلم إشادة وإعجاب جميع الحاضرين وزائري الجناح المصري.

الجناح المصري المشارك في معرض الصين

وتبلغ مساحة الجناح المصري هذا العام حوالي 100 متر مربع، ذو تصميم على هيئة معبد بشكل معاصر ومزود بشاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية تبرز ثراء وتنوع المنتجات السياحية في مصر. ويضم الجناح 14 منشأة فندقية وشركة سياحة مصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

وتعد مشاركة مصر في هذا المعرض فرصة للقاء متخذي القرار السياحي ومنظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر بالسوق الصيني، كما يحظى المعرض بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر وممثلي وسائل الإعلام.

وشارك في الافتتاح السفير عاصم حنفي سفير مصر في جمهورية الصين الشعبية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في بكين، وبسمة عزت مسئولة ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.