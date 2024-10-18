3 إصلاحات حكومية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس وقال الرئيس السيسي إن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وفى هذا الإطار، اتخذت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.

ومن أبرز تلك الإصلاحات:

- فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

- مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة.

- تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.



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