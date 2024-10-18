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مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتدى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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شاركت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية برعاية المنتدى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين كناقل رسمي والذي استضافه الإتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع منظمة التأمين الأفريقية خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024 بقندق إنتركونتينتال سيتي ستارز بالقاهرة.

مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتدى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين

وحرصت مصر للطيران الناقل الرسمى علي تقديم أفضل خدمة لضيوف المنتدى على درجة عالية من الكفاءة وتيسير إجراءات السفر خلال الذهاب والعودة وذلك للضيوف الذين سافروا علي متن رحلاتها الدولية من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط إلي القاهرة موفرة لهم رحلة آمنة هادئة.

 

جدير بالذكر أن المنتدى الذي حضره نخبة من ممثلي الهيئات الحكومية والشخصيات العامة وأكثر من 750 مشاركا يمثلون كبريات شركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات التأمينية والهيئات الرقابية في السوق المصري المحلي وعلى المستوى الأفريقي والعالمي، ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه صناعة التأمين في القارة الأفريقية ومصر والعالم.

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