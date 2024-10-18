الجمعة 18 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

6 قطاعات هامة تعمل الدولة المصرية على تطويرها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي  كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس. 

وقال الرئيس إن مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات:

-  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- الصناعات التحويلية

الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الهيدروجين الأخضر

- الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة

- تطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني، فى مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجى والفريد لمصر.

- أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تنطوي على فرص استثمارية كبيرة  سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التي تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية تصل إلى حوالى "65%" من سكانها.

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