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أخبار مصر

ضمن أعمال المرحلة الثالثة، المترو يعلن موعد ومكان إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان

مترو
مترو

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات، ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك ليلة السبت 19 أكتوبر / الأحد 20 أكتوبر 2024 اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا.


وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة، والتي تأتي في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب.

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اختبارات مكافحة الحريق المرحلة الثالثة للخط الثالث سلامة الركاب لخط الثالث لمترو الأنفاق لهيئة القومية للانفاق

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