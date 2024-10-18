الجمعة 18 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

خالد عبد الغفار: «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 124 مليون خدمة مجانية خلال 78 يوما

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 124 مليون و112 ألفًا و658 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 17 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و513 ألفا و957 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 494 ألفا و725 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 389 ألفًا و533 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 97 ألفًا و699 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 37 ألفًا و237 خدمة، بالإضافة لتقديم 70 ألفا و638 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و769 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 59 ألفا و21 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 199 ألفا و839 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و676 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 12 ألفًا و634 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1760 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 43 ألفا و447 خدمة.
وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ61 ألفا و979 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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